Grande Fratello Vip, Raul Dumitras e Lucia Ilardo che succede? Il gesto che non passa inosservato

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Lo scorso 19 maggio il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti con la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione appena conclusa vi è stata senz’altro Lucia Ilardo, che ha fatto parlare gli italiani per il suo avvicinamento a Raul Dumitras e Renato Biancardi. Durante il programma, la donna non ha disdegnato le attenzioni da parte di entrambi gli uomini. In queste ore, Lucia Ilardo è tornata prepotentemente alla ribalta dopo essere rimasta vittima di un gesto che non è passato inosservato. Raul Dumitras ha smesso di seguire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram. Il gesto ha scatenato la reazione del popolo social, il quale ha iniziato a domandarsi il motivo.

Grande fratello vip, Raul Dumitras ha smesso di seguire Lucia Ilardo su Instagram

Raul Dumitras ha smesso di seguire Lucia Ilardo su Instagram. Proprio l’ex concorrente del Grande fratello vip ha pubblicato una storia su Instagram in cui sembra lanciare una frecciatina nei confronti dell’ex compagno di reality show: “Un bacio anche a quelli che ne hanno sempre da dire su di me, davanti, dietro le spalle, a destra ed a sinistra. Che c’avete? Sono una splendida amoretta.” A fare chiarezza sulla situazione sono arrivate le parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che in una storia pubblicata su Instagram ha scritto: “Raul non la può proprio vedere e la ritiene motivo di discussione sia dentro che fuori dal programma.” I due non sembrano essere rimasti in buon rapporti dopo l’esperienza fatta all’interno della Casa dove avevano dimostrato di avere un certo feeling che avrebbe potuto tramutarsi in qualcosa di più.