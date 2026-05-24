The 50 Italia, chi ha vinto il reality show di Prime Video? C’è il nome del presunto vincitore

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The 50 Italia è tra i programmi più chiacchierati in questo momento in Italia. Il reality show uscito lo scorso 22 maggio su Prime video vede 50 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi in gioco in alcune sfide per vincere un montepremi che sarà devoluto ad uno spettatore. Tra i concorrenti del game show spiccano molti ex concorrenti del Grande fratello tra cui Antonella Elia, Paola Caruso, Helena Prestes, Edoardo Tavassi, Shaila Gatta, Eva Grimaldi e Floriana Secondi. A loro si aggiungono influencer, Youtuber e content creators come Gianmarco Zagato. Le prime quattro puntate di The 50 Italia sono appena uscite su Prime video mentre le rimanenti sono in uscita a cadenza settimanale fino al 5 giugno.

The 50 Italia, Helena Prestes avrebbe vinto la prima edizione

Ad inizio giugno il pubblico scoprirà il vincitore della prima edizione di The 50 Italia, lo Squid Game italiano. Secondo un’indiscrezione riportata da Deainira Marzano a vincere il reality show di Prime Video dovrebbe essere Helena Prestes, modella brasiliana che si è messa in mostra nelle prime puntate grazie al suo atteggiamento. Per la donna sarebbe la prima vittoria in un reality show dopo essere arrivata seconda a Pechino Express in coppia a Nikita Pelizon ed al Grande fratello nel 2024. Per ora si tratta solo un’indiscrezione che potrebbe trovare conferma il 5 giugno, data d’uscita della finale del programma.