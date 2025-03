Alfonso D’Apice duro contro Lorenzo e Shaila: “Dicono ca**ate, lui recita un copione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice prima di essere eliminato al Grande Fratello faceva parte dello stesso gruppo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sembra però che la loro amicizia non continuerà dopo il reality. Ieri sera, quando Alfonso Signorini gli ha dato la parola poco prima della conclusione della puntata, senza giri di parole si è scagliato duramente contro i due gieffini.

L’ex gieffino ha fatto sapere che vede tutto da fuori, ha molta fiducia nei confronti di Chiara e la sta aspettando. Ha invece cambiato opinione, in peggio, su Lorenzo Spolverato e questo gli dispiace molto. Perché lo pensa? In diretta ha spiegato: “Da fuori mi sembra un po’ che stia recitando un copione per fare le clip. Mi pare che stia mettendo in mezzo pure Chiara. Ti pensavo diverso e stai mettendo in mezzo anche me”.

Alfonso D’Apice cambia opinione su Lorenzo Spolverato e attacca lui e Shaila dallo studio del GF

Il modello milanese ci ha tenuto a rassicurare Alfonso D’Apice dicendo che non potrebbe mai esserci nulla tra lui e Chiara Cainelli, ci ha tenuto anche a precisare che lo ha rispettato dal primo giorno. Dopo la puntata Lorenzo Spolverato ha parlato della vicenda con Shaila Gatta e sono finiti subito nel mirino dell’ex gieffino.

Alfonso D’Apice riferendosi agli ‘Shailenzo’ sui social ha detto: “Sto sentendo delle caz**te enormi da parte di Lorenzo e Shaila“. A detta sua è tutta colpa di Spolverato perché ha riportato cose diverse rispetto a quello che lui gli ha detto in confessionale. Ci sarà un nuovo confronto tra loro nella prossima puntata del Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.