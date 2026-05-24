Affari Tuoi, il valdostano Gilles non perde il sorriso e intasca una cifra altissima: ‘mi accontento e godo’

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Dopo un periodo poco proficuo, Affari Tuoi ha finalmente scacciato via la negatività e la mediocrità, festeggiando una grande vittoria insieme al valdostano Gilles e a suo fratello Henry. I due ragazzi hanno fatto tremare il tabellone, arrivando fino al finale con tre pacchi di altissimo valore, tra cui l’ambitissimo montepremi da 300.000 euro. La loro è stata una partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro, proprio come due fratelli che non mollano mai.

Chi sono Gilles ed Henry, fratelli valdostani protagonisti della puntata del 24 maggio di Affari Tuoi

Gilles viene da Brusson, un piccolo comune in Val d’Ayas che conta circa 800 abitanti. È un ragazzo volenteroso, che d’inverno insegna a sciare mentre, nel resto dell’anno, lavora nell’azienda agricola di famiglia, dedicata alla cura di vacche da latte e da carne. Ha una fidanzata, Sophie, descritta con un pizzico di ironia come “un po’ gelosa”. Henry, invece, ha 27 anni e vive sempre a Brusson. A differenza del fratello fa l’elettricista e si dedica anche all’agricoltura. Entrambi condividono una passione autentica per il Tsan, una sorta di baseball tradizionale.

Rifiuta tutte le offerte e fa un cambio che gli porta fortuna

Dopo una partita fatta di offerte triturate e di un solo cambio accettato, in cui Gilles ha lasciato andare un pacco blu per prenderne uno rosso, si è arrivati al finale con 15.000 euro da una parte e 300.000 euro dall’altra, sospesi come due destini opposti. Tra i consueti ringraziamenti e la tensione che tagliava l’aria, il concorrente valdostano ha ricevuto un’offerta di 80.000 euro. Una cifra importante, che ha deciso di accettare senza esitazione. “Mi accontento e godo”, ha detto con lucidità e calma, come chi sa ascoltare il momento senza farsi travolgere.

Beffato il Dottore

Ha dimostrato di essere un ragazzo concreto, con la testa sulle spalle e una serenità rara, capace di restare sorridente anche sotto pressione. Non ha mai perso il sorriso e ha accolto con equilibrio ciò che la sorte gli stava mettendo davanti. Pochi istanti dopo, Gilles e il fratello hanno aperto il pacco numero 12, scoprendo che conteneva proprio 15.000 euro. Una chiusura dal sapore dolce e potente insieme: una grande vittoria, con i due fratelli che tornano a casa con un ricco assegno da 80.000 euro in gettoni d’oro.