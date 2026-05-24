Alessandra Mussolini si commuove rivedendo mamma Maria: che malattia ha

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Il commovente incontro dopo il Grande Fratello Vip

Grande emozione per Alessandra Mussolini, che nelle ultime ore ha condiviso sui social un momento molto intimo insieme alla madre Maria Scicolone. Dopo settimane di lontananza dovute alla partecipazione dell’ex parlamentare al Grande Fratello Vip, madre e figlia si sono finalmente riabbracciate in un incontro che ha commosso migliaia di fan.

Il video pubblicato da Alessandra mostra Maria mentre guarda alcune immagini del percorso televisivo della figlia, compresa la proclamazione finale. La donna, con dolcezza, commenta: “Che bello, brava! Vedi come ti abbracciano?”. Una frase semplice ma capace di toccare profondamente il pubblico.

Chi è Maria Scicolone

Nata nel 1938, Maria Scicolone è conosciuta anche per essere la sorella della celebre attrice Sophia Loren. Dalla relazione con Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi, sono nate Alessandra ed Elisabetta.

Nel corso degli anni, Alessandra Mussolini ha spesso raccontato il forte legame che la unisce alla madre, condividendo anche le difficoltà affrontate dalla famiglia negli ultimi tempi.

La malattia di Maria Scicolone: l’Alzheimer

Durante la permanenza nella Casa del reality, Alessandra aveva parlato più volte della salute della mamma, mostrando preoccupazione e affetto. Nel corso di una puntata aveva chiesto alla sorella Elisabetta se Maria seguisse il programma. La risposta aveva già lasciato intendere le condizioni della donna: solo alcune scene leggere le venivano mostrate, evitando tensioni e litigi.

Nel nuovo video social, Alessandra domanda alla madre: “Mamma, ma lo sai che ho fatto il Grande Fratello?”. Maria risponde sorpresa: “Ma veramente?”. Alla domanda se avesse visto almeno una puntata, replica sinceramente: “No, e no. Se non me lo dicono”.

Parole che hanno colpito profondamente il pubblico perché Maria Scicolone convive da tempo con l’Alzheimer, una patologia che compromette progressivamente memoria e quotidianità.

La dedica social di Alessandra Mussolini

Ad accompagnare il filmato, Alessandra Mussolini ha pubblicato una dedica molto intensa rivolta alla madre:

“Ci sono traguardi, successi e anche cadute che la vita ci mette davanti. Ma la vittoria più grande resta sempre una: avere una mamma da amare. E per questo mi ritengo una donna fortunata”.

Un messaggio che ha emozionato i follower e mostrato un lato più fragile e autentico della showgirl e politica italiana, lontano dalle polemiche televisive e profondamente legato agli affetti familiari.