Helena Prestes in lacrime per Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Per lei provo un sentimento di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la 30esima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 febbraio 2025 c’è stato un confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due si sono allontanate molto nella casa più spiata d’Italia, rivedendo i momenti più belli tra loro però la modella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Helena Prestes hanno stupito praticamente tutti, lei però in confessionale ha spiegato perché si è commossa al Grande Fratello di fronte a quelle clip. Riferendosi a Zeudi Di Palma ha rivelato: “Ho pianto perchè provo un sentimento di protezione per lei. Io la vedo come una sorella più piccola“.

Zeudi Di Palma e Javier Martinez stupiti dalle lacrime di Helena Prestes, cosa hanno detto al GF

In confessionale Zeudi Di Palma ha chiaramente detto che non si aspettava affatto quella reazione da parte di Helena Prestes, le sue lacrime l’hanno stupita non poco. La gieffina ha fatto sapere di essersi emozionata molto quando l’ha vista piangere. A detta sua lei si è allontanata emotivamente dalla modella e vederla piangere le ha suscitato delle emozioni.

Anche Javier Martinez è apparso alquanto sorpreso dalla commozione della ‘fidanzata’ per Zeudi. Il gieffino in confessionale ha però detto che inizialmente è stato strano ma poi ha capito che Helena ha sfogato un carico di emozioni.