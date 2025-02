Zeudi Di Palma, i consigli di Lorenzo e Shaila: “Helena per te non c’è, devi scegliere…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a remare contro Helena Prestes al Grande Fratello, nelle scorse ore durante una chiacchierata con Zeudi Di Palma le hanno chiaramente consigliato di prendere le distanze da lei.

Durante l’ultima puntata del reality c’è stato un chiarimento tra l’ex Miss Italia e la Prestes, le due hanno poi avuto un altro confronto e sembra che si stiano riavvicinando nella casa più spiata d’Italia. L’ex velina di Striscia la notizia l’ha però messa in guardia dicendole che la perdona sempre perché ha un debole nei confronti di Helena che però lei non ha. Il fidanzato di Shaila le ha dato ragione dicendo che qualsiasi cosa le succede lei c’è sempre, ma a parer suo Helena per lei non c’è. Ha poi aggiunto: “C’è della debolezza che lei non ha con te e se ce l’ha è solo per il gioco”.

Shaila e Lorenzo contro Helena Prestes al GF: i due mettono in guardia Zeudi Di Palma

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a criticare Helena Prestes nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino ha poi rivelato a Zeudi Di Palma di aver raggiunto alcune consapevolezze dopo gli ultimi aerei e l’ha invitata a riflettere bene sul suo rapporto con la modella brasiliana.

Il gieffino ha continuato dicendo che il secondo aereo che è arrivato per Zeudi gli ha confermato ciò che ha sempre pensato, cioè che la gente non vuole che stia con la Prestes. Lui è convinto che la Di Palma abbia più fan di Helena, ha poi concluso dicendo: “Pensa quanto è difficile la tua posizione. Devi scegliere: verità o gioco? Devi essere intelligente…”