Zeudi Di Palma, come ha reagito alle critiche? Dopo il GF svela: “Le persone o ti amano o ti odiano”

È stato un percorso molto seguito e apprezzato quello di Zeudi Di Palma al Grande Fratello, infatti anche se non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria è arrivata in finale. In molti facevano il tifo per lei, spesso però si è ritrovata anche al centro di molte critiche e polemiche.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia ha potuto vedere tutto ciò che la gente ha detto sul suo conto mentre era al Grande Fratello. Come ha reagito lei di fronte alle critiche, agli insulti ma anche all’enorme affetto dei fan? In una diretta Instagram l’ex Miss Italia ha fatto sapere che non si aspettava affatto il seguito che ha avuto. Ha rivelato che l’hanno seguita da 138 nazioni, infatti vorrebbe imparare un po’ di lingue per poter comunicare con tutti i suoi fan.

Dure critiche contro Zeudi Di Palma: come ha reagito lei dopo il Grande Fratello

L’affetto che ha ricevuto in questi mesi è stato tantissimo ma sono state feroci anche le critiche, lei però non sembra avergli dato troppo peso. Ai suoi seguaci ha infatti detto: “Come ho preso le critiche ora che sono uscita e ho visto qualcosa? Bene, si prendono benissimo le critiche“. L’ex gieffina ha continuato dicendo che anche Alfonso Signorini prima di uscire le ha detto che le persone o ti amano o ti odiano e lei questo l’ha capito molto bene al Grande Fratello.

Zeudi Di Palma ha anche detto che se ci sono tanti odiatori ci saranno anche tanti amatori. Dopodiché ha fatto sapere che l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia è stata più dura di quanto immaginava, per lei non è stata facile nemmeno dal punto di vista psicologico.