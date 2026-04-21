Manfredonia, chiusura temporanea dell’Istituto Sacro Cuore
Manfredonia, chiusura temporanea dell’Istituto Sacro Cuore
CHIUSURA TEMPORANEA ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORE
LA VICE SINDACO
Vista la nota Prot. n. 23950 del 21/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ edistribuzione” ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di
Mercoledì 22/04/2026 p.v. e, pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività
didattiche ;
Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle
strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo
di illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e
di telecomunicazione;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività
didattiche presso l’Istituto della Scuola “Sacro Cuore” nella giornata di Mercoledì 22
Aprile 2026;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono
presso l’Istituto della Scuola “Sacro Cuore” nella giornata di Mercoledì 22 Aprile 2026.
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente
Scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore”.