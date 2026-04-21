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Manfredonia, chiusura temporanea dell’Istituto Sacro Cuore

CHIUSURA TEMPORANEA ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORE

LA VICE SINDACO

Vista la nota Prot. n. 23950 del 21/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico

dell’Istituto “Sacro Cuore”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ edistribuzione” ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di

Mercoledì 22/04/2026 p.v. e, pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività

didattiche ;

Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di agibilità delle

strutture in parola e non permette il funzionamento delle pompe antincendio, l’utilizzo

di illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e

di telecomunicazione;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività

didattiche presso l’Istituto della Scuola “Sacro Cuore” nella giornata di Mercoledì 22

Aprile 2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono

presso l’Istituto della Scuola “Sacro Cuore” nella giornata di Mercoledì 22 Aprile 2026.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente

Scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore”.