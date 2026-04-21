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Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva

“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano: trasmetteremo in diretta Manfredonia-Fidelis Andria, gara valida per la 33esima e penultima giornata del campionato di Serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 15. Saremo live, con un ampio prepartita dallo stadio “Miramare”, sia in tv, sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube, sia sul sito telesveva.it. Telecronaca di Stefano Massaro, commento tecnico di Peppino Ernesto