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Comune di Manfredonia: assunzione di due istruttori amministrativo-contabili

Prosegue il piano di rafforzamento dell’organico del Comune di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 875 del 20 aprile 2026, l’Ente ha ufficializzato l’assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali che prenderanno ufficialmente servizio il prossimo 27 aprile.

L’operazione, prevista nell’ambito del PIAO 2025-2027 e approvata dalla COSFEL, è stata resa possibile attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Apricena. Nello specifico, i nuovi assunti che entreranno in servizio con il profilo di Istruttore Amministrativo Contabile sono:

➤ Dott. Armando Niro

➤ Dott. Mario Russo

L’Ente ha inoltre avviato l’istruttoria per una terza assunzione, attingendo dalla medesima graduatoria per coprire interamente il fabbisogno programmato di tre posti totali.

L’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, aggiunge: “Non stiamo semplicemente “riempiendo caselle”, ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell’amministrazione, nello specifico: settore economico finanziario, attività produttive e servizi demografici ( vista anche emergenza cie). La scelta di attingere a graduatorie vigenti è una strategia precisa per abbattere i tempi morti e rispondere subito alle esigenze del territorio con professionisti già pronti.”