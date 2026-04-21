Politica Manfredonia

Comune di Manfredonia: assunzione di due istruttori amministrativo-contabili

Comunicato Stampa21 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comune di Manfredonia: assunzione di due istruttori amministrativo-contabili

Prosegue il piano di rafforzamento dell’organico del Comune di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 875 del 20 aprile 2026, l’Ente ha ufficializzato l’assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali che prenderanno ufficialmente servizio il prossimo 27 aprile. 🗓️

🔸 L’operazione, prevista nell’ambito del PIAO 2025-2027 e approvata dalla COSFEL, è stata resa possibile attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Apricena. 🤝 Nello specifico, i nuovi assunti che entreranno in servizio con il profilo di Istruttore Amministrativo Contabile sono:

➤ Dott. Armando Niro

➤ Dott. Mario Russo

🔹 L’Ente ha inoltre avviato l’istruttoria per una terza assunzione, attingendo dalla medesima graduatoria per coprire interamente il fabbisogno programmato di tre posti totali.

📌 L’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, aggiunge: “Non stiamo semplicemente “riempiendo caselle”, ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell’amministrazione, nello specifico: settore economico finanziario, attività produttive e servizi demografici ( vista anche emergenza cie). La scelta di attingere a graduatorie vigenti è una strategia precisa per abbattere i tempi morti e rispondere subito alle esigenze del territorio con professionisti già pronti.”

Comunicato Stampa21 Aprile 2026