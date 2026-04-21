Uomini e Donne, Ciro a Martina: “Sei la preferita della mia famiglia”

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Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il percorso di Ciro Solimeno si è trasformato in uno dei momenti più intensi della stagione, tra dichiarazioni forti, gesti significativi e una reazione emotiva che ha scosso lo studio.

Ciro e la frase a Martina: “sei la preferita della mia famiglia”

Durante il confronto con Martina, Ciro ha pronunciato una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione di tutti: “sei la preferita della mia famiglia”. Un’affermazione che ha fatto intendere un coinvolgimento già molto profondo, non solo a livello personale ma anche familiare.

Il ballo che accende lo studio

A fine segmento, Ciro ha poi ballato con Martina, un gesto che ha rafforzato ulteriormente la loro vicinanza. La scena non è passata inosservata e ha contribuito ad aumentare la tensione tra i protagonisti del trono.

La reazione di Elisa: delusione e lacrime

Nel frattempo, Elisa ha vissuto con crescente difficoltà quanto stava accadendo. Gli atteggiamenti di Ciro l’hanno portata a chiudersi sempre di più, fino al momento in cui non è riuscita a trattenere le emozioni.

L’uscita dallo studio e il confronto

A fine puntata Elisa è uscita dallo studio in lacrime, lasciando tutti sorpresi per la sua reazione. Subito dopo il ballo con Martina, Ciro l’ha raggiunta dietro le quinte per provare a parlarle e capire il suo stato d’animo.

La situazione resta aperta e complessa: da una parte il legame crescente tra Ciro e Martina, dall’altra una Elisa profondamente ferita e sempre più distante. Le prossime puntate saranno decisive per capire se ci sarà un chiarimento o una rottura definitiva.