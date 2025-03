Zeudi Di Palma ancora sotto accusa al GF: “Ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni Zeudi Di Palma sta facendo i conti con duri attacchi e critiche al Grande Fratello da parte di coloro che reputava suoi amici. Dopo il battibecco con Giglio ha avuto un confronto anche con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, si aspettava sostegno da parte loro ma l’hanno criticata entrambe.

Nelle scorse ore l’ex velina di Striscia la notizia si è di nuovo scagliata contro Zeudi Di Palma nella casa più spiata dagli italiani. Sfogandosi con Lorenzo Spolverato ha infatti detto che è solo attenta al gioco e ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. A parer suo è in competizione con il modello milanese perché è consapevole del fatto che è molto forte e vuole farlo ‘cadere’ perché il suo scopo è vincere. Shaila Gatta ha ribadito che solo lei può parlare male del suo fidanzato in un momento di rabbia, ha poi aggiunto: “Lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più“.

Shaila Gatta dura contro Zeudi Di Palma al GF: le nuove riflessioni della gieffina

Durante il suo sfogo contro la gieffina la ballerina ha fatto notare che piange e tira fuori i suoi problemi quando viene scoperta, a parer suo gioca sporco e si sente usata da lei per molte cose. Per Shaila Gatta adesso la situazione è molto chiara, crede che Zeudi Di Palma sia tale e quale a Helena Prestes.

L’ex velina di Striscia la notizia ha fatto anche sapere che non si lascerà più impietosire dalle lacrime di Zeudi Di Palma. Ha poi concluso dicendo: “Quella se le crea le situazioni, si mette sempre in mezzo per fare la vittima. Tutto quello che dice sa quando e come dirlo”.