Uomini e Donne, un’ex tronista al Grande Fratello?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’ ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, la partecipazione di Brando Ephrikian sembra ormai certa, e questa scelta potrebbe anche spiegare la recente rottura con Raffaella Scuotto. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Cosa fa attualmente Brando Ephrikian?

Brando non ha ancora trovato un progetto lavorativo che lo soddisfi, dedicandosi principalmente a serate come deejay. La possibilità di entrare nel reality potrebbe rappresentare per lui un’opportunità di riscoprire se stesso nel mondo dello spettacolo e di trovare una nuova strada. La partecipazione al Grande Fratello sarebbe anche un modo per vivere l’esperienza senza legami, forse aiutandolo a superare la crisi sentimentale con Raffaella. Mentre altri ex concorrenti come Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono in lizza per i casting, la certezza sembra esserci solo per Brando, che potrebbe presto varcare la porta della casa più spiata d’Italia.