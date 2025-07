Forbidden Fruit, puntata 21/7: Yildiz dice alla sorella di voler sposare Halit solo per interesse

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Fordidden Fruit, la nuova serie televisiva di Canale 5. In onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, la dizi turca sta attirando l’interesse del pubblico. Gli ascolti, infatti, continuano ad essere ottimali, confermando il successo del prodotto.

Lunedì 21 luglio avrà inizio una nuova settimana di programmazione. La puntata che andrà in onda sarà piena di colpi di scena che manterranno alta l’attenzione dei telespettatori.

Puntata 21 luglio: Kemal dice di amare ancora Yildiz

La puntata si aprirà con Kemal che capirà di essere ancora innamorato di Yildiz. Al contempo continuerà a mandare avanti il suo doppio gioco con Ender, con lo scopo di sfruttare quanto più possibile la situazione. Il ragazzo correrà da Zeynep e le dirà di provare ancora dei sentimenti per sua sorella. Kemal è certo che la sua ex sia intenzionata a sposare Halit solo per ragioni economiche. Tuttavia prometterà a Zeynep che starà lontano da sua sorella

Il piano di Yildiz

Halit sarà sempre più preso dalla sua giovane fidanzata. Quest’ultima, però, confesserà alla sorella di non essere realmente innamorata dell’uomo con cui presto si unirà in matrimonio. Il suo piano è quello di sposarlo per poi divorziare non appena avrà garantito un futuro stabile per sé e sua sorella.

Kemal propone a Yildiz di scappare insieme

Sebbene abbia promesso a Zeynep di stare lontano da Yildiz, Kemal non riuscirà nel suo intento. Il giovane proporrà alla sua ex di scappare insieme, tornando ad essere una coppia. Nonostante lei sembri convinta di sposarsi con Halit, vivrà un momento di esitazione, pensando di accettare la proposta di Kemal.

Zeynep delusa da Alihan

La puntata del 21 luglio darà spazio anche al personaggio di Zeynep e alla sua complessa situazione sentimentale. La sorella di Yildiz resterà molto delusa dal comportamento di Alihan. La ragazza, infatti, lo sorprenderà mentre conversa in modo piuttosto intimo con Hira, un’amica che prova dei sentimenti per lui. Tuttavia dopo un momento di allontanamento i due riusciranno a riavvicinarsi. Alihan troverà per strada un cucciolo e lo porterà in un rifugio grazie all’aiuto di Zeynep. I due trascorreranno una piacevole giornata, mettendo da parte le incomprensioni.