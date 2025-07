Giulia De Lellis in gravidanza si allena in palestra

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia De Lellis, influencer e volto noto del mondo dello spettacolo, continua a mantenersi attiva anche durante la gravidanza, dimostrando che il fitness può essere compatibile con la dolce attesa. Attualmente in vacanza in Sicilia, nel resort di lusso a Sciacca, la 29enne romana ha condiviso sui social un momento di allenamento, sottolineando l’importanza di seguire le dovute cautele e di consultare professionisti qualificati.

Giulia De Lellis scherza sul pancione

In una story, Giulia scherza sul suo pancione, scrivendo: “Rotoli e panzone si dirigono in palestra” mentre si sposta in bicicletta verso il centro fitness. Ha inoltre precisato che, con le dovute precauzioni e l’autorizzazione medica, l’esercizio fisico durante la gravidanza è benefico e non da evitare. “Tranquille, è tutto safe & sotto controllo” ha scritto, rassicurando i suoi follower e condividendo la sua filosofia di vita attivo anche in questa fase speciale.

Giulia aspetta la sua prima figlia, Priscilla, nata dall’amore con il rapper romano Tony Effe, conosciuto dal 2024. La gravidanza ha portato entusiasmo e serenità, e l’influencer si è mostrata determinata a mantenere uno stile di vita sano e attivo. La loro relazione, nonostante la breve durata, sembra solida e piena di speranza per il futuro.