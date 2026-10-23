Valeria Marini, Jonathan e Megan Ria al veleno contro Marina al GF Vip: “Ti mangia le energie”

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Sono state molte le discussioni scoppiate fino ad ora tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, lui però non è l’unico che critica il suo comportamento, nelle scorse ore anche Valeria Marini e Megan Ria l’hanno duramente attaccata.

Le due gieffine, mentre erano nella sauna con Jonathan, hanno iniziato a parlare dell’ex ‘gatta morta’ e non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questa sia la sua vera personalità o se la sua sia solamente una strategia nella casa più spiata dagli italiani. Loro pensano che non si comporti affatto bene nei confronti del gieffino, la ballerina gli ha detto che gli mangia le energie. A Valeria Marini non piace assolutamente il modo in cui Marina tratti Kashanian, a detta sua è possibile dire ogni cosa senza però offendere.

GF Vip, Marina La Rosa finisce nel mirino di Valeria Marini, Jonathan Kashanian e Megan Ria: cosa si sono detti nella sauna

Il gieffino ha detto che non permette all’atteggiamento di Marina di intaccare il suo percorso nella casa, si sta comunque godendo questa nuova esperienza. Jonathan Kashanian ha fatto poi notare che negli ultimi giorni la gieffina si è avvicinata a lui, ma non crede che sia sincera, pensa che faccia solo attenzione a non avere tutti contro.

Jonathan fa bene a non credere che Marina La Rosa voglia davvero avvicinarsi a lui, è stata lei stessa a confessare ad alcuni concorrenti che la sua è solo una strategia, sta infatti fingendo di essere sua amica. Mentre chiacchieravano nella sauna, Valeria Marini ha rivolto altri duri attacchi alla gieffina dicendo che ciò che a lei dà fastidio è la perfidia. A parer suo, Marina e il suo gruppo sono cattivi e scorretti.