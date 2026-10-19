Marina La Rosa attacca duramente Jonathan Kashanian al GF Vip: “Sei falso, ipocrita, subdolo e cattivo”

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La tensione tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian non si placa al Grande Fratello Vip e non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi. Durante un gioco di verità organizzato nella casa più spiata dagli italiani c’è stato un nuovo botta e risposta tra loro.

I concorrenti del reality dovevano rivelare chi, a parer loro, si espone di meno nella casa. Quando è stato il turno della gieffina ha detto che, secondo lei, sono diverse le persone che non si espongono nella casa, tra questi Piera, Megan, Giacomo e Danto, però ha scelto Jonathan, una risposta che tutti si aspettavano.

Marina La Rosa svela cosa pensa di Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip: nuovo scontro tra loro nella casa

La gieffina crede che il suo compagno di avventura si esponga in maniera ipocrita e falsa perché non dice quello che pensa ma cerca la via della confidenza. Lui ha replicato dicendo che le fa comodo avere sempre il nemico annunciato così non si fa altri nemici nella casa. Mentre discutevano lei ha ribadito che lo reputa falso, ipocrita, cattivo e subdolo e questa è una cosa che ripeterà sempre.

Jonathan Kashanian l’ha accusata di essere stata ipocrita nel consolare persone che non ritiene vicine a lei, Marina La Rosa ha però detto che se piange lui non lo consola. Riferendosi al gieffino ha aggiunto: “Infatti è stato tre giorni a piangere a letto perché la puntata era contro di lui, poi ha avuto la puntata a favore e si è ripreso”. Kashanian le ha detto che è diventata scontata e che può fare di meglio, dopodiché la discussione tra loro è finita. Il loro rapporto al Grande Fratello Vip diventa sempre più conflittuale ed è chiaro che non abbiano nessuna voglia di trovare un punto di incontro.