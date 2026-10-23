Tentato furto nella notte in alcune attività del centro di Manfredonia

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MANFREDONIA – Continuano le segnalazioni di tentati furti ad attività commerciali del centro. La scorsa notte un uomo non riconoscibile perchè incappucciato ha tentato di entrare all’interno di alcune attività del centro di corso Manfredi.

Nelle scorse settimane furti simili sono avvenuti già ai danni di qualche pizzeria e altre attività del centro città. Numerose le denunce di poveri commercianti costretti a subire danni a vetrine oltre che a furti, che nel migliore dei casi sono di pochi euro.