Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 23 ottobre 2026: Harika nei guai, Omer fa ingelosire Susen

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Tayfun aveva affidato del denaro a Omer, che Harika ha speso senza farsi troppi scrupoli dal momento che era convinta che fossero quelli di Tolga. La ragazza finirà nei guai e dopo aver tentato di difendersi da un ladro finirà anche in questura. Akif approfitterà della delicata situazione per farsi promettere dalla ragazza che il suo atteggiamento migliorerà.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 23 ottobre 2026: inaspettata visita per Resul, Doruk prova a riavvicinarsi ad Asiye

Intanto Omer riuscirà a fare un accordo con Tayfun per poter rateizzare il debito, tra Sengul e Orhan invece non sarà ancora tornato il sereno. La polizia finanziaria farà una visita inaspettata a Resul, lui non avrà idea che sia stata architettata da Akif.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Doruk, a scuola, proverà in tutti i modi a riavvicinarsi ad Asiye. La ragazza non è ancora convinta, infatti manifesta all’ex fidanzato dei gesti affettuosi ma allo stesso tempo resiste. Tra Dora ed Emir scoppierà un’accesa discussione durante la pausa che finirà per umiliare la ragazza, Omer però interverrà per difenderla e lei metterà fine alla relazione. Susen fraintenderà la situazione e non potrà fare a meno di essere gelosa.