Alex Belli parla di Marina La Rosa al GF Vip: “La nostra è una pace apparente, è una giocatrice”

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All’inizio il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli è stato molto conflittuale, più volte si sono criticati a vicenda e sembrava che non riuscissero a trovare un equilibrio nella casa più spiata dagli italiani.

Col passare del tempo, però, le cose sono decisamente migliorate tra loro. Sicuramente non sono amici ed è improbabile che si frequenteranno dopo il reality, ma nella casa al momento vanno d’accordo. Il loro avvicinamento è sembrato strano a molti, anche Federica Morello ha cercato di indagare sul loro rapporto facendo qualche domanda ad Alex Belli.

Alex Belli parla del suo rapporto con Marina La Rosa al Grande Fratello Vip: il gieffino svela cosa gli piace di lei

Di fronte alle domande e ai dubbi della Morello, l’attore riferendosi a Marina La Rosa ha detto: “Tutti voi pensate che io sia diventato amicone, ma non è così. È una pace apparente“. A detta sua, dopo essersi detti tutto quello che dovevano dirsi, hanno affrontato alcune tipologie di discorsi ed è una cosa che ha fatto piacere ad entrambi.

Alex Belli ha fatto sapere che è partito tutto con il pezzo musicale, una situazione definita da lui come un gioco di seduzione che non ha né capo né coda. Il gieffino pensa che Marina La Rosa sia una giocatrice e gli piace proprio per questo motivo. Ci ha tenuto poi a precisare che a lui non piace come donna in senso lato ma per le sue idee e il suo carattere.