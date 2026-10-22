Marina La Rosa confessa il suo piano segreto al GF Vip: c’entra Jonathan Kashanian

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Il rapporto non è affatto idilliaco tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, da quando sono approdati al Grande Fratello Vip non sono mancati gli attriti tra loro. In varie occasioni si sono criticati a vicenda, lui all’inizio sperava di avere un rapporto con la gieffina ma si sono resi conto di essere troppo distanti.

Nella casa più spiata dagli italiani i concorrenti stanno preparando la prova cinematografica, Jonathan e Marina fanno parte dello stesso gruppo e non hanno lavorato male insieme. Entrambi pensano che il loro remake sia quello venuto meglio al Grande Fratello Vip, quando lei si è avvicinata al gieffino lui ricendo le ha detto che ha intortato Alex Belli ma non può farlo con lui.

Marina La Rosa ha un piano segreto al Grande Fratello Vip: nella casa svela cosa vuole fare con Jonathan Kashanian

Ieri sera in giardino la gieffina ha fatto una rivelazione ad alcuni suoi compagni di avventura, ha detto che ha un piano ma che questo deve rimanere segreto. Ha poi svelato: “Da stasera, diventerò amica di Jonathan“, dopodiché ha precisato: “Io non potrò mai essere amica di Jonathan, però farò finta“.

Cosa vuole ottenere Marina La Rosa? Come lei stessa ha rivelato, vuole stupire Jonathan Kashanian nella puntata di venerdì. In che modo? Lo nominerà dopo avergli fatto credere che stavano diventando amici, una strategia che porterà sicuramente nuovi scompigli al Grande Fratello Vip. Il gieffino riuscirà davvero a fidarsi di lei dopo tutti gli attacchi che gli ha rivolto nella casa? Solo pochi giorni fa ha ribadito che lo reputa falso, cattivo, ipocrita e subdolo.