GF Vip, sondaggio televoto 23 ottobre: Marina in vantaggio, due concorrenti a rischio eliminazione

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Il Grande Fratello Vip, venerdì 23 ottobre, andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Nel corso del nuovo appuntamento, Ilary Blasi comunicherà al pubblico il verdetto del televoto. Il concorrente meno votato tra: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Muller, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Megan Ria e Giacomo Gallani, verrà eliminato definitivamente dal gioco e dovrà lasciare la Casa.

Dando un rapido sguardo al sondaggio aperto su Grande Fratello Forum Free (aggiornato al 22 ottobre) Marina La Rosa con il 21% delle preferenze, sarebbe salva. Dovrebbero salvarsi dalla tornata eliminatoria anche Andreas Muller e Guendalina Tavassi con il 17% dei voti da parte degli utenti del web. Appena dietro troviamo Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia con l’11% di preferenze da parte degli utenti del web. A rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbero Megan Ria con il 9% di preferenze e Giacomo Gallani con il 6%.

Il sondaggio è indicativo, pertanto è opportuno attendere il risultato ufficiale del televoto, che verrà comunicato in puntata da Ilary Blasi durante la puntata di venerdì 23 ottobre.