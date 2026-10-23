Far Away torna su Canale 5: anticipazioni prima puntata della seconda stagione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Far Away si appresta a tornare su Canale 5. Cosa accadrà nel corso della prima puntata della seconda stagione? Le anticipazioni fanno sapere che Mine si giocherà le sue carte, e convinta che Alya sia partita all’estero, deciderà di trasferirsi a Villa Albora.

Il suo arrivo non passerà di certo inosservato. Giunta alla villa, Mine noterà che la stanza destinata al bambino era già stata preparata da Cihan, e con determinazione detterà le sue condizioni. Mine rivolgendosi a Sadakat affermerà: “Va bene. La arrederò come voglio io, quindi non preoccupatevi”.

Mine comincerà a sistemare la casa per costruire un nuovo ambiente in cui vivere con il bambino. Mine riuscirà così a trasferire i propri oggetti personali nella tenuta. Per Mine, il trasferimento rappresenterà un passo in più verso il futuro che sogna di costruire insieme alla famiglia Albora.