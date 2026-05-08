Uomini e Donne, scelta Ciro Solimeno: tra Elisa e Martina i genitori preferiscono…

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Manca ormai pochissimo alla scelti di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, tra pochi giorni infatti metterà fine ad un percorso che è stato alquanto chiacchierato.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Martina De Ioannon il tronista è tornato nel programma con la speranza di innamorarsi ancora, in molti però hanno trovato noioso il suo trono. I colpi di scena non sono mancati, ha anche confessato che lui e l’ex fidanzata violarono il regolamento durante la loro frequentazione a Uomini e Donne.

Ciro Solimeno pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne: svelata la preferenza dei genitori del tronista

Dopo tanti battibecchi, abbandoni e ritorni sta arrivando al giorno della scelta con due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Entrambe hanno più volte lasciato lo studio a causa del comportamento del ragazzo ma sono sempre tornate per continuare a conoscerlo.

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne in studio Ciro Solimeno si è detto pronto a fare la sua scelta. Quando? La prossima settimana, a quanto pare succederà durante la puntata che verrà registrata martedì 12 maggio 2026. Intanto, Deianira Marzano sui social ha riportato una segnalazione che ha ricevuto in merito alla scelta del tronista: “Ciro farà la scelta martedì prossimo. I genitori preferiscono Martina e lo so perché ho parlato con una persona vicina alla famiglia di lui”.