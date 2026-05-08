Il Paradiso delle Signore, intervista ad Arianna Amadei: “un altro anno nei panni di Odile”

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Siamo ormai alle battute finali de Il Paradiso delle Signore, una stagione lunga e ricca di colpi di scena che l’ha vista spesso protagonista. Come ha vissuto questo viaggio così intenso? C’è una scena che, più di altre, le è rimasta dentro?

Questa stagione è stata molto intensa per Odile, dall’inizio alla fine ci sono stati momenti molto difficili per lei. Dalla rottura del matrimonio di Adelaide, alla scoperta dell’amore di Rosa e Marcello fino ad arrivare a queste ultime puntate. È stato estremamente difficile reggere quest’anno a livello emotivo ma fortunatamente sono circondata da un cast e da una troupe meravigliosa che mi ha saputo aiutare e sostenere sempre.

La scena che mi viene in mente è sicuramente la scena del confronto fra me e Rosa (Nicoletta) sotto la pioggia, non solo per appunto la parte scenografica con la macchina della pioggia di cui non avevo mai fatto esperienza ma soprattutto per la cura con cui Nicoletta e il nostro regista hanno affrontato la costruzione dell’intera scena. Poi vabbè la bravura di Nicoletta è incredibile quindi avere una compagna di scena così rende solo le cose più facili.

A fine mese il set degli studi Videa tornerà ad animarsi: possiamo aspettarci di rivederla nei panni di Odile oppure il pubblico dovrà prepararsi a un possibile addio?

Sono molto contenta di tornare per un altro anno nei panni di Odile, è un personaggio che mi ha insegnato molto e spero che anche quest’anno possa lasciare un segno nella mia vita come in quella degli spettatori.

Odile ha attraversato momenti molto duri, dalla rottura con Ettore fino al rapimento orchestrato da Greta. Eventi che hanno lasciato segni profondi. Quando emergerà tutta la verità sulla sua famiglia, come reagirà? E soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci sul fronte della sua paternità, tra ipotesi e rivelazioni che continuano a tenere i fan con il fiato sospeso?

Odile ha un rapporto molto speciale con la sua famiglia ma non riesce a comprendere questo bisogno di celare segreti dei Sant’Erasmo-Guarnieri ed è un qualcosa con cui si scontrerà ancora per molto.

A proposito di questo nodo così delicato, possiamo aspettarci che venga sciolto già nel corso di questa stagione oppure bisognerà pazientare ancora?

Ho paura che dobbiate ancora aspettare per quest’ennesima rivelazione, ma ne varrà la pena.

Sul piano sentimentale, il pubblico si divide: tra Matteo ed Ettore, chi sente più vicino al suo ideale e per quali motivi? E nella vita privata, il suo cuore è già impegnato o c’è spazio per nuove emozioni?

Beh sicuramente rivedo nel personaggio di Matteo caratteristiche affini a quelle che cerco in un partner soprattutto il fatto che prima di tutto ci sia l’amicizia, la complicità e la protezione reciproca. Io sono fidanzata da 5 anni e tutte le caratteristiche dette in precedenza le ritrovo ovviamente nella mia relazione.

Quando si spengono le luci del set, come ama trascorrere il tempo libero? Ci racconta qualcosa di lei che ancora non sappiamo, tra passioni, abitudini e piccoli piaceri quotidiani?

Ne ho già dette tante di cose ma qualcosa che forse poca gente sa di me è che amo pulire, mi piace tantissimo passare le giornate a pulire e sistemare la mia casa. Inoltre grazie al lavoro di mia sorella ovvero la guida per escursioni in mare ho scoperto una nuova passione per il diving che spero di poter portare avanti facendo altre esperienze di questo tipo in quanto molto amante del mare.

Che rapporto ha costruito con i fan de Il Paradiso delle Signore? E com’è, invece, la quotidianità sul set con i colleghi?

Mi piace molto chiacchierare sui social con i fan del Paradiso, mi piace sentire le loro teorie e le loro opinioni belle o brutte che siano.

Con i miei colleghi ormai (attori e troupe) c’è veramente un rapporto di amicizia profondo, ho trovato persone che mi fanno proprio venir voglia di alzarmi dal letto la mattina e andare a lavorare che non è scontato per quanto io ami questo lavoro, un ambiente set positivo è sempre un plus in questo lavoro così particolare.

Chiudiamo con un gioco di immaginazione: se potesse vestire i panni di un altro personaggio della soap, chi sceglierebbe e cosa la affascina di quel ruolo?

Io adoro i “villain” delle storie, e guardando quest’anno la magnifica Valentina Ghelfi nella parte di Greta mi ha fatto pensare spesso a quanto divertente potesse essere rivestire quel ruolo così ambiguo e sibillino.