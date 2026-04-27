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Uomini e Donne, svelata la scelta di Ciro Solimeno: “Non vede l’ora di sceglierla”

Ciro Solimeno pronto per la scelta a Uomini e Donne: chi ha fatto breccia nel cuore del tronista in trasmissione.

Sara Fonte27 Aprile 2026
Uomini e Donne, svelata la scelta di Ciro Solimeno
Ciro Solimeno (Screen Witty Tv)
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Si è rivelato un vero e proprio flop il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, moltissime sono le critiche che riceve in ogni puntata e molti hanno anche smetto di seguire il suo percorso.

Ormai non manca molto alla sua scelta, tra poco infatti lascerà il dating show di Maria De Filippi e coloro che stanno seguendo il trono si chiedono con quale delle sue corteggiatrice andrà via. Di recente è emerso che Elisa non si è presentata in studio durante una delle ultime registrazioni, non è però noto se Ciro Solimeno sia andato a riprenderla.

Ciro Solimeno pronto per la scelta a Uomini e Donne: chi ha fatto breccia nel suo cuore

A quanto pare il tronista ha già deciso con quale delle sue corteggiatrice vuole iniziare una storia d’amore fuori da Uomini e Donne. Amedeo Venza ha reso nota una segnalazione che ha ricevuto sulla scelta, questa svela chi è la sua preferita.

Sui social l’esperto di gossip ha riportato il seguente messaggio: “Ho saputo che la scelta sarà Martina. Lo ha detto la zia nel salone di parrucchiera della mia amica. Lui è molto preso e non vede l’ora di sceglierla, dice che non riesce più a far finte di niente”. Le cose andranno davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire se Ciro Solimeno sceglierà realmente Martina.

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Sara Fonte27 Aprile 2026