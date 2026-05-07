Uomini e Donne, Ciro Solimeno pronto a fare una scelta: svelata la data

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Ciro Solimeno sta continuando ad approfondire la sua conoscenza con Martina Calabrò ed Elisa Leonardi a Uomini e Donne e tra alti e bassi sta cercando di capire quale delle due è riuscita maggiormente a fare breccia nel suo cuore.

Il suo percorso non è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori, infatti è riuscito addirittura a far calare gli ascolti dell’amatissimo dating show di Maria De Filippi. Incomprensioni e battibecchi non sono mancati e in varie occasioni le sue corteggiatrici sono andate vie. Il tronista dopo essersi recato da loro è sempre riuscito a farle tornare in studio.

Ciro Solimeno verso la scelta a Uomini e Donne: quando verrà registrata la puntata finale

Ieri è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che il tronista prima di prendere una decisione definitiva trascorrerà una giornata sia con Martina che con Elisa. Per lui saranno momenti decisivi perché lo aiuteranno a chiarire ogni suo dubbio in vista della scelta.

Ciro Solimeno nella nuova puntata ha svelato che sceglierà la prossima settimana, quando? La data esatta non è stata ancora resa nota, su Lollomagazine.it si legge però che potrebbe succederà martedì 12 o mercoledì 13 maggio 2026. Con entrambe le sue corteggiatrice ha instaurato un forte legame, con quale delle due lascerà Uomini e Donne? Lo scopriremo a breve.