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Gradinata Est Manfredonia: “Sentiamo il dovere di fermarci un istante e dire grazie”

Avanti così. Insieme.

Al termine di questa stagione calcistica, sentiamo il dovere di fermarci un istante e dire grazie.

Un grazie ai componenti della tifoseria organizzata ed a tutte le persone che sono state vicine alla Gradinata Est.



Al nostro diffidato che non ha mai mollato, stringendo i denti nei momenti difficili e continuando a crederci sempre.

A chi c’era e a chi è tornato.

A chi ha macinato chilometri.

A chi ha sempre supportato le nostre battaglie e sostenuto la petizione nazionale.

Ai nostri fratelli scomparsi che ci guidano da lassù.



Abbiamo condiviso un percorso vero, fatto di presenza, sacrifici ed appartenenza. Ognuno ha dato il proprio contributo ed ha avuto un ruolo importante nella crescita del nostro movimento. Ed è questo che fa la differenza.

Sappiamo che non sempre le nostre scelte sono scontate. A volte si ha ragione, altre si commettono errori. Ma ogni decisione è presa con un unico obiettivo: far crescere il movimento ed onorare la nostra passione per questi colori.

A testa alta. Sempre insieme.



Continuate ad essere al nostro fianco, in casa ma soprattutto in trasferta dove sarebbe necessaria una maggiore presenza da parte di tutti.

A breve inizieremo a fornire informazioni sulla festa della Gradinata in programma nel prossimo luglio. Stay tuned!

Gradinata Est Manfredonia