Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 maggio 2026: Irene fa una scoperta su Cesare, Mirella turbata

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Irene verrà a sapere che Cesare dopo che lei lo ha lasciato sull’altare ed è partita con Johnny è scomparso. L’uomo non si è più fatto vivo con nessuno, infatti Rebecca non riuscendo ad avere sue notizie sarà molto preoccupata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 maggio 2026: Odile torna serena a lavoro, un incontro turba Mirella

Di recente un uomo misterioso si è avvicinato a Michelino e la cosa ha fatto preoccupare Mirella. Quest’ultima riceverà una sua visita e non appena lo vedrà apparirà turbata, la sua presenza infatti riaprirà una ferita del passato.

Odile con la vicinanza di Matteo riuscirà a ritrovare entusiasmo, almeno dal punto di vista professionale. La figlia di Adelaide avrà anche una nuova idea per la Galleria Milano Moda. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello perderà un oggetto che simboleggia il suo legame con Rosa, questo per lui sarà uno strano segno.