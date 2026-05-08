Un Posto al Sole, spoiler 8 maggio 2026: nuovo incubo per Serena, emerge una scioccante verità
Ferri convince Greta, Marina si ingelosisce sempre di più. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 8 maggio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che da quando ha ritrovato il padre Manuela è sempre più convinta di voler recuperare il rapporto che non hanno mai avuto. Intanto Serena farà un altro incubo che farà venire a galla una verità sconvolgente.
Spoiler Un posto al sole 8 maggio 2026: Ferri convince Greta, Marina si ingelosisce sempre di più
Raffaele vorrebbe trascorrere più tempo con Ornella ma al momento si trova diviso tra Otello e Renato, entrambi a causa degli urgenti lavori che devono essere fatti a Palazzo Palladini. Loro ancora non sanno che Otello sta valutando una decisione inaspettata.
Greta avrebbe dovuto aiutare Cristina a far cambiare idea a Ferri in merito al cambio scuola, ma accadrà esattamente il contrario. Sarà infatti Roberto a convincere la Fournier che è necessario che la figlia cambi scuola. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina sarà sempre più angosciata a causa del tempo che il marito e la sua ex moglie stanno trascorrendo insieme nell’ultimo periodo.