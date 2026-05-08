Un Posto al Sole, spoiler 8 maggio 2026: nuovo incubo per Serena, emerge una scioccante verità

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 8 maggio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che da quando ha ritrovato il padre Manuela è sempre più convinta di voler recuperare il rapporto che non hanno mai avuto. Intanto Serena farà un altro incubo che farà venire a galla una verità sconvolgente.

Spoiler Un posto al sole 8 maggio 2026: Ferri convince Greta, Marina si ingelosisce sempre di più

Raffaele vorrebbe trascorrere più tempo con Ornella ma al momento si trova diviso tra Otello e Renato, entrambi a causa degli urgenti lavori che devono essere fatti a Palazzo Palladini. Loro ancora non sanno che Otello sta valutando una decisione inaspettata.

Greta avrebbe dovuto aiutare Cristina a far cambiare idea a Ferri in merito al cambio scuola, ma accadrà esattamente il contrario. Sarà infatti Roberto a convincere la Fournier che è necessario che la figlia cambi scuola. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina sarà sempre più angosciata a causa del tempo che il marito e la sua ex moglie stanno trascorrendo insieme nell’ultimo periodo.