Uomini e Donne, scatta il bacio tra Agnese e Federico: lui ha scritto all’ex fidanzata

Cosa sta succedendo tra Agnese e Federico Mastrostefano a Uomini e Donne? I due si sono frequentati per un po’ ma da poco avevano messo fine al loro percorso di conoscenza dopo un faccia a faccia in studio.

La dama è andata su tutte le furie dopo che il cavaliere ha detto di non provare un forte interesse nei suoi confronti. Visibilmente infastidita ha infatti deciso di non frequentarlo più, in puntata lo ha anche mandato a quel paese. Sembra però che il loro rapporto abbia preso una piega diversa, sarebbe scattato anche il bacio tra Agnese e Federico Mastrostefano.

Agnese e Federico si stanno frequentando di nuovo a Uomini e Donne: lui ha scritto all’ex storica

Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni sui social si è lasciato sfuggire un’interessante spoiler riportando una segnalazione che ha ricevuto sulla dama e il cavaliere di Uomini e Donne. Nel messaggio si legge: “Li ho visti insieme al centro commerciale. Erano mano nella mano, ad un certo punto si sono baciati appassionatamente“.

Le novità però non sono ancora finite, l’esperto di Uomini e Donne infatti ha anche rivelato di aver parlato con l’ex fidanzata storica di Federico Mastrostefano. Di chi si tratta? Di Pamela Compagnucci, la donna che lui aveva scelto sedici anni fa nel noto dating show quando partecipò come tronista. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere che il cavaliere le ha mandato un messaggio nel quale le ha chiesto come sta, lei educatamente ha risposto ed è finita lì, però le è sembrata una cosa strana perché non si sentivano da anni.