Anticipazioni Uomini e Donne, Agnese e Federico al capolinea: “Lei lo ha mandato a fanc**o”

È stata registrata ieri, martedì 14 ottobre 2025, una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c’è stato un colpo di scena nella frequentazione tra Agnese e Federico Mastrostefano.

Sul suo profilo Instagram Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune anticipazioni. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che i due hanno deciso di mettere fine al loro percorso di conoscenza. Erano in molti a pensare già da un po’ che tra loro non avrebbe funzionato e che presto si sarebbero detti addio.

Federico non è attratto da Agnese: la dama sbotta a Uomini e Donne

Il noto esperto del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha fatto sapere che per l’ennesima volta Agnese ha cercato di chiudere la sua frequentazione con Federico Mastrostefano. Il motivo? Perché lui ha ammesso che non prova attrazione nei suoi confronti.

La dama di Uomini e Donne però ha smentito la rivelazione di Federico dicendo che in realtà la sera precedente lui sarebbe voluto andare oltre e questo di certo non indica una mancanza di attrazione. A quanto pare i due non hanno chiuso in modo sereno, Lorenzo Pugnaloni ha infatti svelato: “All’inizio hanno chiuso in maniera pacifica ma durante il ballo lo ha mandato a fanc**o“.