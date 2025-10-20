Uomini e Donne, Maria De Filippi ha un obiettivo: c’entra Gemma Galgani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo anno Uomini e Donne festeggerà trent’anni, l’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi è infatti approdato su Canale 5 a settembre del 1996.

Ogni edizione ha sempre conquistato un incredibile successo, sono infatti tantissimi i fan che ogni giorno non vedono l’ora di vedere la nuova puntata della trasmissione. I telespettatori apprezzano moltissimo sia il trono classico che quello over e dal punto di vista degli ascolti Maria De Filippi può stare tranquilla perché non perde mai la sfida.

Maria De Filippi ha un obiettivo a Uomini e Donne: cosa ha rivelato su Gemma Galgani

Da molto tempo Gemma Galgani è una delle dame indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, infatti fa parte del parterre femminile da ben tredici anni. Edizione dopo edizione spera sempre di trovare la sua anima gemella, ma a parte qualche flirt non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita.

Per via della sua popolarità diversi cavalieri in questi anni si sono avvicinati a lei per ottenere un po’ di visibilità, però non erano davvero interessati a lei e spesso questo l’ha ferita. Dopo il rifiuto di Mario inizierà sicuramente nuove frequentazioni ma al momento non sta uscendo con nessuno. Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato che Maria De Filippi ha un obiettivo e c’entra proprio la dama torinese. Di che si tratta? A quanto pare per festeggiare al meglio i trent’anni di Uomini e Donne vuole trovare un fidanzato a Gemma Galgani.