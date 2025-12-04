Uomini e Donne, Rocco svela perché è finita con Cinzia: lei cercava solo una scusa per lasciarlo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni è andata in onda su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne nella quale Rocco e Cinzia hanno deciso di uscire insieme dal programma per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Il loro rapporto non ha mai convinto gli opinionisti del dating show, si erano infatti detti convinti che tra loro non sarebbe durata nemmeno una settimana. In questo caso Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano ragione, i due infatti si erano già detti addio quando è andata in onda la puntata. Cosa è successo tra loro? A fare chiarezza ci ha pensato l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Rocco e Cinzia si sono lasciati: l’ex cavaliere di Uomini e Donne spiega perché è finita

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni l’ex cavaliere del noto dating show si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al suo rapporto con Cinzia. Senza giri di parole ha spiegato perché la loro relazione è giunta già al capolinea, alla base della rottura ci sarebbe una banalissima lite.

Rocco ha fatto sapere che la situazione è precipitata quando l’ex dama si è recata a Napoli insieme a suo figlio. Lui le aveva consigliato di prendere la metro invece di utilizzare l’auto ma la cosa avrebbe infastidito Cinzia. Lei dopo avergli detto: “Io ti mando a quel paese in qualsiasi momento“, lo ha bloccato ovunque. Dopo quella banale discussione non si sono più sentiti, anche lei ha confermato questa versione a Pugnaloni ma non ha voluto aggiungere altri dettagli. Quella dell’ex dama era solo un pretesto per mettere fine alla relazione?