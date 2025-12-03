Uomini e Donne, Agnese De Pasquale dura con Federico Mastrostefano: “Le maschere cadono sempre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Agnese De Pasquale è stata una delle dame più chiacchierata dell’attuale edizione di Uomini e Donne, infatti si è ritrovata spesso al centro dell’attenzione.

Per settimane ha provato a frequentare Federico Mastrostefano nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, lui però non ha fatto altro che deluderla. Diverse sono state le possibilità che la dama gli ha concesso ma ogni volta è riuscito a farla stare male, alla fine ha deciso di mettere un punto definitivo al loro percorso di conoscenza ed è uscita con Roberto Priolo. Tra i due è scattata subito la scintilla, dopo qualche turbolenza la loro relazione procede oggi a gonfie vele.

Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano dopo Uomini e Donne: cosa ha detto sul cavaliere

In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne la dama è tornata a parlare di Federico Mastrostefano, al quale non ha riservato parole positive. Tra le varie cose ha detto che non si è mai fidata di lui anche se aveva perso la testa. Molte volte le diceva che andava a dormire ma in realtà usciva con altre donne, a causa sua aveva messo a rischio la sua autostima.

Agnese De Pasquale tutt’oggi non sa se il cavaliere le ha detto bugie o cose vere, probabilmente è per questo si è intestardita con lui. Durante la loro frequentazione non si è sentita apprezzata esteticamente, anche a causa dei commenti di altre persone. Riferendosi ancora a Federico ha poi aggiunto: “Voglio dire di fare chiarezza dentro di sé e di essere sincero con sé stesso e con gli altri. Le maschere cadono sempre.”