Grande fratello vip, Francesca Manzini insultata da Marco Berry: interviene la sorella di lei

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Francesca Manzini e Marco Berry si sono resi protagonisti di un’accesa lite all’interno del Grande Fratello vip. L’imitatrice ha accusato l’uomo di aver usato parole indelicate per commentare il rapporto con sua sorella. La reazione del mago non si è fatta attendere, tanto da insulare pesantemente la donna con i seguenti epiteti: “Tu adesso stai zitta, devi stare zitta! Perché non mi metti in bocca cose che non ho detto. Mi hai raccontato dei dettagli che mi sono sentito male. Da qui in avanti evita di parlare con me. Non sto calmo! Vattene a dormire. Ma cosa stai dicendo?! Cogl… ma vai a cag…. ma guarda questa testa di ca… Ha fatto bene a mollarti. Ma vattene“. Marco Berry è così finito al centro della bufera, tanto che molti utenti ne chiedono la sua squalifica dal Grande Fratello Vip.

Grande fratello vip, la sorella di Francesca Manzini interviene dopo le parole di Marco Berry

A distanza di ore dall’accaduto, ecco che il mago ha chiesto perdono a Francesca Manzini per le offese dette. Marco Berry ha ammesso: “Ho esagerato, probabilmente perché sono stanco o perché mi sono sentito accusare di una roba che non sentivo mia. Io non giudico mai. La mia reazione non ha giustificazioni.” Parole che hanno scatenato la reazione della sorella di Francesca Manzini, la quale ha pubblicato un post sui social. La doppiatrice ha preso le difese della congiunta, ammettendo: “Da protagonista della situazione, perché si parlava di me, che purtroppo quello che mi fa ancora più schifo è vedere una persona come mia sorella che è stata insultata. A prescindere da come ha detto lei le cose, vederla da sola in un contesto in cui tutti sorridono e se ne fregano, e Raimondo che sta per i cavoli suoi sul letto, senza neanche rivolgerle la parola. Ognuno può fare quello che vuole, ognuno deve fare quello che vuole, ma c’è una parola che si chiama rispetto, va bene?“. La donna ha concluso lo sfogo con un messaggio: “un conto è la critica, un altro è l’insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio“.