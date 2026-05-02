Francesco Chiofalo spegne 37 candeline: gli invitati al party

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Reduce dal boom mediatico dopo l’intervista a Belve, Francesco Chiofalo continua a far parlare di sé anche fuori dal piccolo schermo. Il neo-37enne ha celebrato il suo compleanno con una festa esclusiva, tra amici e volti noti della televisione. Una serata all’insegna del divertimento e della visibilità social, documentata passo dopo passo.

Tra brindisi e stories, però, a emergere è stato soprattutto il lato più personale dell’evento.

A conquistare l’attenzione dei fan, infatti, la presenza della fidanzata Manuela Carriero.

Festa sul mare e amore in primo piano

Il compleanno di Chiofalo si è trasformato in un vero evento mondano, organizzato sul lungomare di Ostia in una location elegante e curata nei dettagli. Un’atmosfera glamour ma allo stesso tempo intima, che ha fatto da cornice a una serata tra amici, musica e condivisione social.

Come informa Eva3000, alla festa non sono mancati volti noti del mondo dei reality e dei social, arrivati per celebrare insieme a lui questo traguardo. Tra gli invitati si sono visti Domenico D’Alterio, Alex Petri, Daniele De Bosis, Denise Farina, Tara Gabrieletto, Martina Di Maria – nota al pubblico come Madre Natura – e la modella curvy Clarissa Caiola. Accanto a Chiofalo, come sempre, la presenza costante della compagna Manuela Carriero, ormai figura centrale nella sua vita privata e sempre più protagonista anche della sua esposizione pubblica.

Tra brindisi, risate e contenuti virali, il 37esimo compleanno dell’ex volto di Temptation Island si conferma così come l’ennesimo capitolo di una narrazione sempre sotto i riflettori. Perché, tra gossip e social, Chiofalo riesce ancora una volta a trasformare anche una festa in un evento mediatico.

Chi è Manuela Carriero

Manuela Carriero è un volto televisivo diventato noto grazie alla partecipazione a Temptation Island e, successivamente, al percorso come tronista a Uomini e Donne. Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo e dei social media costruendo un profilo sempre più seguito e riconoscibile.

La sua storia con Francesco Chiofalo nasce nell’estate del 2024, inizialmente tra voci e indiscrezioni, in un contesto tutt’altro che tranquillo. I due vengono avvistati insieme per la prima volta in un lido, tra complicità e tensioni che fanno subito parlare, anche per la reazione dell’ex di lui.

Con il tempo, però, la relazione si consolida. Dopo un inizio definito “burrascoso”, la coppia decide di uscire allo scoperto e oggi convive a Roma, mostrando un legame sempre più stabile anche sui social.

A rafforzare l’immagine della coppia contribuiscono anche le dichiarazioni della stessa Carriero, che ha raccontato come la loro storia sia caratterizzata da un rapporto diretto, spesso acceso ma autentico, tra complicità e confronti continui.

Un equilibrio tra esposizione mediatica e vita privata che continua ad alimentare l’interesse del pubblico, rendendola oggi una figura centrale anche nel racconto della vita di Chiofalo.