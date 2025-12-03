Uomini e Donne, Gemma Galgani in preda allo sconforto: c’entra Mario, l’ha delusa ancora

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, da ben quindici anni fa parte del parterre femminile ma non ha ancora trovato la sua anima gemella.

Tantissime sono le delusioni che ha collezionato nel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nella puntata che è stata registrata ieri ha dovuto fare i conti con l’ennesimo dispiacere. Cosa è successo? Anche questa volta c’entra Mario, da settimane lei continua a ripetere che per lei è finita ma sembra che non riesca davvero a dimenticarlo.

Mario delude ancora Gemma Galgani a Uomini e Donne: cosa ha fatto il cavaliere

Nelle precedente registrazione il cavaliere ha chiesto alla dama torinese di ballare, gesto che lo ha fatto finire nella bufera. Nessuno crede che abbia di nuovo un interesse per lei, specie dopo averle detto per settimane che potevano essere solo amici.

Fanpage fa sapere che nella nuova puntata di Uomini e Donne registrata ieri è emerso che Mario è uscito con Maria G. a cena e tra loro si è creata una forte intesa, infatti si sono anche scambiati dei baci appassionati. Gemma Galgani c’è rimasta malissimo, probabilmente si era illusa di avere ancora una speranza con il cavaliere, sul sito si legge: “Una nuova delusione che la lascia in preda allo sconforto”.