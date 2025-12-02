Anticipazioni Uomini e Donne, il crollo di Gemma Galgani preoccupa: interviene il medico in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne e come al solito non sono mancati i momenti in cui Gemma Galgani si è resa protagonista.

Fanpage fa sapere che la dama ha deciso di mettere un punto ai suoi percorsi di conoscenza con Roberto e Antonio, per lei però è sceso un nuovo cavaliere, Ciro. L’uomo quando si è presentato è riuscito a catturare la sua attenzione, infatti ha deciso di farlo restare per conoscerlo. Durante la puntata c’è stato un colpo di scena che ha stupito tutti, Mario le ha chiesto di ballare e lei ha accettato con grande gioia.

Gemma Galgani molto provata a Uomini e Donne: un medico la visita

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne la dama torinese ha avuto un crollo emotivo mentre ballava con Mario. Vedendola così provata Tina Cipollari si è preoccupata per lei e ha chiesto ad un medico di intervenire per visitarla.

Il gesto del cavaliere ha insospettito non poco, in molti infatti non credono che abbia di nuovo un interesse per Gemma Galgani. In studio Barbara De Santi si è scagliata contro di lui, ha anche rivelato che Mario le aveva detto di non avere nessuna intenzione di tornare a frequentare la dama.