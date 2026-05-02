Helena Prestes nostalgica: il gesto che non è passato inosservato ai fans

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate del Grande Fratello dove ha trovato l’amore e la popolarità. In questo momento, la modella influencer si trova a New York per fare alcune collaborazioni con la sua agenzia di moda. Nelle ultime ore, la donna ha deciso di avviare una diretta dal suo profilo Tiktok, dov’è molto arriva. In questa circostanza, l’ex gieffina ha aggiornato il suo pubblico su quello che avrebbe fatto negli Stati Uniti. Proprio nel corso della live, i fans hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Alcuni utenti hanno visto che Helena Prestes indossava una collana con un ciondolo su cui era inciso il nome di Javier Martineez. La donna ha voluto portare con sé il compagno, conosciuto all’interno della Casa.

Helena Prestes e Javier Martinez distanti

Gli Helevier sono al momento distanti. L’ex gieffina è in America per impegni di lavoro mentre Javier Martinez è rimasto in Italia. Proprio quest’ultimo ha fatto una diretta sempre su Tiktok dove ha spiegato per quale motivo non ha accompagnato la modella brasiliana a New York come era successo l’anno scorso. Il pallavolista argentino ha quindi dichiarato: ““Lo dico da subito per evitare gente che sfracassa la vita, siamo due persone mature: io ed Helena Prestes. Tutti i due hanno le loro attività, hanno cose da fare, se in questo preciso momento non sono in America con lei vuol dire che se entrate in questa casa vedrete che è un casino di scatolini, cose da fare.” L’uomo ha spiegato di aver preferito rimanere in Italia a sistemare la casa, ancora invasa dagli scatolini in seguito al recente trasloco da Terni.