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Manfredonia, Liliana Rinaldi: “Nel 2022 cavalcavano l’onda dei disperati senza tetto, ora chiedete di mettere a disposizione gli alloggi”

🔴 REMEMBER: MA LA FACCIA NON LA PERDETE MAI ???

Ci avete accusato di “strumentalizzare” sulla questione immigrati.

Parlate di toni accesi, di allarmismo, di razzismo, ci avete addirittura detto che sia privi di umanità.

Io me lo ricordo bene il Consiglio Comunale del 2022.

Eravate voi a cavalcare la rabbia, lo avete fatto per racimolare due voti, sulla disperazione di chi non aveva un tetto sulla testa.

Quella piazza era il vostro palcoscenico!!!

E oggi? Il colmo dei colmi.

Ci chiedete di “mettere a disposizione gli alloggi”.

Ma siamo seri?

Pretendete che i cittadini aprano le porte di casa loro per tappare i buchi di una gestione migranti che vi è sfuggita di mano?

Allora rispondete a una domanda semplice:

Quando eravate voi a urlare e a creare caos in Consiglio quattro anni fa, cos’era?

Usavate i problemi della povera gente come una clava contro i vostri avversari, quella non era strumentalizzazione?

Cos’era “impegno civile”?

La verità è che quando il fuoco lo accendete voi è “democrazia”, quando qualcuno vi mette davanti ai vostri fallimenti diventa “sciacallaggio”.

Non accettiamo lezioni di morale da chi ha la memoria corta.

Prima di chiedere i sacrifici ai cittadini, date conto dei vostri fallimenti!!!



Liliana Rinaldi – Consigliera Comunale di Manfredonia

