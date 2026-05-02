Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mangano replica a Manfredonia Civica

In merito alle dichiarazioni diffuse dal presunto coordinatore e dai candidati della lista Manfredonia Civica, ritengo doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e respingere accuse totalmente infondate.

La mia scelta di uscire da Manfredonia Civica non è frutto di trasformismo o incoerenza, ma nasce da una valutazione politica seria e responsabile, maturata nel tempo a seguito di una serie di una serie di eventi.

È opportuno chiarire un aspetto fondamentale: già subito dopo la composizione della giunta, il presunto coordinatore della lista, manifestava apertamente la propria contrarietà all’azione amministrativa, interrompendo di fatto ogni partecipazione alle riunioni di coalizione.

Da quel momento, il presunto coordinatore, non ha più preso parte ai momenti di confronto politico, non ha mai convocato riunioni del movimento e non ha esercitato alcun ruolo attivo sulle problematiche della città.

Ho tentato in numerose occasioni di ricomporre la situazione, sia nei rapporti con l’amministrazione sia in quelli interni al movimento (a cui ho dato un notevole contributo insieme ad altri amici e amiche in termini di formazione della lista in occasione delle elezioni comunali del 2024), ma invano.

Questo atteggiamento ha determinato un vuoto politico evidente, che ho ritenuto non più sostenibile, soprattutto nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini e della necessità di garantire un’azione amministrativa seria ed efficace.

Parlare oggi di coerenza da parte di chi si è sottratto sistematicamente al confronto politico e alla vita amministrativa appare quantomeno contraddittorio.

Allo stesso modo, respingo con fermezza l’accusa di aver tradito una linea politica che, nei fatti, non è mai stata esercitata in quasi due anni dal presunto coordinatore.

Il mio impegno istituzionale è sempre stato improntato alla responsabilità, alla trasparenza e alla centralità degli interessi della città.

Per me la politica non è autoreferenzialità, bensì un esercizio e uno sforzo collettivo per migliorare la qualità della vita della nostra comunità.

Proprio per questo ho scelto di aderire al movimento politico Molo 21.

Continuerò a svolgere il mio ruolo con serietà e determinazione, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

Il confronto politico è legittimo, ma deve basarsi sulla verità e sulla responsabilità.

Nicola Magano Consigliere Comunale con delega allo Sport.