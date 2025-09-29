Uomini e Donne, Tina Cipollari dura con Gemma Galgani che sbotta in lacrime: “Mi hai stancata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato l’ennesimo siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata di oggi, lunedì 29 settembre 2025. Cosa è successo? Una battuta della dama ha infastidito non poco la dama che non è riuscita a trattenere le lacrime.

La dama torinese era al centro dello studio con i tre cavalieri che ha conosciuto meglio nei giorni scorsi. Durante il confronto con Mario è intervenuta l’esuberante opinionista che non ha perso occasione per fare una pungente battutina contro la sua ‘nemica‘. Al cavaliere ha chiesto se abbracciare Gemma lo faceva stare bene, ha poi detto che succede perché lo fa sentire bambino, come se abbracciasse sua nonna.

Gemma Galgani sbotta contro Tina Cipollari: cosa è successo a Uomini e Donne

Visibilmente infastidita la dama si è alzata e ha iniziato a scagliarsi con Tina Cipollari dicendole che deve sempre svilire ogni cosa e che non è affatto carino. Ha poi detto che andava a sedersi perché non aveva voglia di sentire le sue sciocchezze.

Gemma Galgani rivolgendosi all’opinionista subito dopo ha detto: “Mi hai veramente stancata, non va bene che fai certi commenti così stupidi e inadeguati”. In lacrime ha poi aggiunto: “Ma tu ti rendi conto? Stare di fronte a una persona che ti piace e sentire che tu devi demolire tutto“. A quel punto la Cipollari ha replicato dicendo che se un uomo è interessato non saranno le sue parole a smontare l’interesse.