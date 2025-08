Uomini e Donne Gianmarco Steri, nuova rivelazione su Cristina: “Ho scoperto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come procede la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Da qualche mese sono usciti insieme da Uomini e Donne e si sono ritrovati spesso al centro del gossip.

Quello dell’ex tronista del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è stato un trono molto seguito e chiacchierato, con il suo modo di fare infatti è riuscito a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di una presunta crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, le loro foto di coppia postate sui social però hanno poi messo a tacere i pettegolezzi.

Gianmarco Steri torna a parlare del suo rapporto con Cristina Ferrara, cosa ha scoperto l’ex tronista

In un’intervista concessa al Magazine di Uomini e Donne l’ex tronista si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua relazione con Cristina Ferrara. Ha fatto sapere che a giugno hanno fatto una vacanza in Sardegna, a breve faranno un altro viaggio.

Come vanno le cose tra loro? Insieme sono molto felici, Gianmarco Steri ha fatto sapere quando hanno avuto la possibilità di vivere il loro rapporto h24 ha scoperto tanti lati belli della fidanzata che in trasmissione non erano emersi. La loro storia d’amore procede quindi a gonfie vele e tutti coloro che non credevano nel loro amore si sono dovuti ricredere.