Gianmarco Steri ha rischiato la vita, l’ex tronista svela: “Ho fatto un grave incidente”

Gianmarco Steri torna a catturare l’attenzione del gossip, questa volta però il suo rapporto con Cristina Ferrara non c’entra nulla.

Da giorni infatti non si fa che parlare della possibilità che i due stiano già vivendo un momento di crisi dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, lei però ha negato sui social. Intanto, nelle scorse ore l’ex tronista si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo profilo Instagram, con una storia ha infatti ricordato un momento drammatico della sua vita.

Gianmarco Steri ricorda il grave incidente: cosa ha detto ai fan

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver avuto un grave incidente esattamente un anno fa. Ci ha tenuto a precisare che la sua intenzione non è assolutamente quella di strumentalizzare quel momento dal quale ha capito molto.

Gianmarco Steri ha continuato dicendo che senza nessuna saccenza ha voluto dare un consiglio ai fan, cioè quello di apprezzare il valore della vita e di ciò che si ha, dopodiché ha concluso dicendo che la felicità è dentro di noi. In merito all’incidente non ha rivelato altri dettagli, in molti però ricordato il momento in cui ne parlò con una corteggiatrice che aveva notato una cicatrice sul suo viso. In quella occasione aveva detto: “Ho fatto un incidente questa estate, bruttissimo. Mi hanno ricostruito tutta la mandibola e ho rischiato di rimanerci“.