Cristina e Gianmarco Steri si sono lasciati? Lei rompe il silenzio sui social per fare chiarezza

Si parla di una presunta crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri da quando sono diventati una coppia. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, come vanno le cose tra loro?

Nelle prime settimane di relazione sono stati gli scatti di coppia a mettere a tacere i pettegolezzi, negli ultimi giorni però non solo non si sono mostrati più insieme ma non hanno smentito le voci sulla crisi. C’è chi parla addirittura di rottura e chi ha fatto sapere che l’ex tronista abbia flirtato con un’altra ragazza durante la vacanza a Marbella con i suoi amici. Ma come stanno davvero le cose? A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato Cristina Ferrara durante una diretta social.

Cristina Ferrara svela come stanno le cose con Gianmarco Steri sui social

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha tenuto a smentire le voci assicurando ai suoi affezionati fan che va tutto bene tra lei e Gianmarco Steri. Ha anche fatto sapere che lui si trova a Marbella in vacanza con gli amici per festeggiare un addio al celibato.

Cristina Ferrara rivolgendosi ai suoi seguaci ha detto che non sapeva cos’altro dire e ha ribadito che lei e l’ex tronista di Uomini e Donne non si sono lasciati, ha infatti rivelato che le voci che stanno circolando sono solo delle ca**ate.