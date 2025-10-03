Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una frecciatina a Gianmarco: “Le risposte arrivano”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore nata a Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono detti addio. Le voci di crisi circolavano già da un po’, loro nelle scorse settimane sui social hanno rotto il silenzio per confermare la fine della loro relazione.

Dopo aver confermato la rottura l’ex corteggiatrice si era lasciata andare ad uno sfogo sui social dove ha rivelato di essersi sentita troppe volte quella sbagliata e che non capiva certi atteggiamenti e mancanze. A detta sua, però, ripensando a quei momenti si è resa conto che lei aveva già colto la verità. Ai fan ha anche detto di aver provato a non arrendersi, però pensa che tutto crolla inevitabilmente quando dall’altra parte non c’è la stessa forza.

Cristina Ferrara lancia una frecciatina all’ex fidanzato? Cosa ha detto sui social l’ex corteggiatrice

In questi giorni Gianmarco Steri è finito di nuovo al centro del gossip dopo che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Stando ai rumors lei e l’ex fidanzato di Cristina Ferrara non solo si sarebbero risentiti ma si sarebbero anche incontrati.

In molti pensato che ci sia stato un riavvicinamento tra gli ex tronisti di Uomini e Donne. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram Cristina Ferrara ha pubblicato una frase che per molti è una palese frecciatina nei confronti di Gianmarco Steri. Questo è ciò che ha scritto: “Le risposte arrivano da sole, piano, tutte”.