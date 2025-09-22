Gianmarco Steri conferma la rottura con Cristina, lei sbotta: “Solo tanta superficialità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono usciti insieme da Uomini e Donne si è parlato spesso del loro rapporto e dei presunti momenti di crisi.

Tanti sono stati i rumors che parlavano della loro rottura, voci che sono state confermate dall’ex tronista tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Gianmarco Steri ha sentito il dovere di informare tutti coloro che lo seguono, a questi ha detto che la sua storia d’amore con Cristina Ferrara è giunta al termine.

Cristina Ferrara rompe il silenzio: cosa ha detto dopo che Gianmarco ha annunciato la rottura

Dopo l’annuncio dell’ormai ex fidanzato anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sui social. Sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che è arrivata tanta superficialità che l’ha lasciata senza parole. A detta sua si è sentita sbagliata molte volte, non capiva certe mancanze e atteggiamenti però ora pensa che la sua testa aveva già colto la verità.

Cristina Ferrara ci ha tenuto a far sapere che ha provato in tutti i modi a non arrendersi e a credere che fosse reale perché lei non è mai stata una persona superficiale. Ha poi aggiunto: “Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla“.