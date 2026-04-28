Uomini e Donne, Gemma Galgani presa da Gianpaolo ma lui non ricambia: Maria De Filippi la mette in guardia

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Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, nella puntata di oggi ha messo fine alla sua conoscenza con Marco ma ha fatto sapere di essere molto interessata a Gianpaolo.

A detta sua c’è stata tanta intesa durante i balli, sono anche usciti insieme per un aperitivo e lui è stato molto presente e attento. In studio ha definito il cavaliere una persona notevole e dopo aver ribadito che le piace molto ha detto di non volerlo mettere in difficoltà. Maria De Filippi dopo aver osservato l’atteggiamento dell’uomo ha però messo in guardia Gemma Galgani, non pensa che il suo interesse sia ricambiato.

Gemma Galgani incassa un altro due di picchi a Uomini e Donne: Gianpaolo non vuole continuare a conoscerla

La conduttrice ha detto a Gemma Galgani che l’espressione di Gianpaolo non gli è sembrata quella di un uomo felice di sentirsi dire che piace ad una donna. Tina Cipollari è intervenuta dicendo che forse il cavaliere non ha capito bene, Maria De Filippi però pensa che non sia così. Anche Gianni Sperti ha dato ragione alla padrona di casa, a detta sua la faccia dell’uomo era spaventata.

Visibilmente delusa la dama ha così replicato: “Sembra sempre che io ho le fantasie, con lui ho condiviso un momento che mi è sembrato essere contraccambiato. Ci siamo parlati, siamo entrati in sintonia“. Subito dopo Gianpaolo ha ammesso di non essere interessato: “Non voglio far del male a nessuno, mi dispiace. Ci uscirei, ma in amicizia“.